Akıl sağlığı yine tartışma konusu: O artık eski Biden değil

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ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar bir nebze geride kalmışken Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ), hazırladığı haberle konuyu tekrar gündeme taşıdı. Kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimi yaklaşırken, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti’den 45’i aşkın üst düzey yetkili ile görüşerek kaleme alınan haberde 81 yaşındaki Biden’ın akıl sağlığında “ciddi bir gerileme” olduğu iddia edildi.

RAHATSIZ EDİCİ

WSJ’nin görüştüğü yetkililer toplantılarda Biden’ın konuştuklarını anlamakta zorlandıklarını, hal ve tavırlarının günbegün değiştiği, konuşurken çok uzun duraksadığı, uyuduğu düşünülecek kadar uzun bir şekilde gözlerini kapadığı ve politika kararları konusunda notlarına bel bağladığı aktarıldı. Ocak ayında Ukrayna’ya yardım için kongre finansmanı konusunda kritik müzakereler sırasında Biden’ın yanında olan bir kişi, “Orada bulunup kendinizi rahatsız hissetmemeniz mümkün değildi” ifadesini kullandı.

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HAFIZA SORUNLARI VAR

Temsilciler Meclisi’nin eski Başkanı Kevin McCarthy, Barack Obama’nın başkanlığında, başkan yardımcılığı yapan Biden ile o dönem çok sık görüştüğünü belirterek, “Elindeki kartlara bakmadan müzakere edemiyor. Biden artık aynı kişi değil” ifadesini kullandı. Biden’ın ciddi hafıza sorunları yaşadığını da vurgulayan McCarthy, daha önce konuşup çözülen meseleleri yeniden masaya getirdiğini aktardı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise anlatılanların yanlış olduğunu savunarak Cumhuriyetçilerin siyasi taktik olarak bu yöntemi kullandıklarını söyledi.

SÖZLERİ ANLAŞILMIYOR

WSJ’ye konuşan bir yetkili, Cumhuriyetçilerin talep ettiği sınır güvenliği değişikliklerinin konuşulduğu bir Beyaz Saray toplantısında Biden’ın çok yavaş hareket ettiğini, katılımcıların elini sıkmasının 10 dakika sürdüğünü dile getirdi. Başkan’ın konuşması sırasında sık sık yardımcılarına döndüğünü ve diğer yetkililere söz verdiğini de kaydeden kaynaklar, birçok ismi unuttuğunu ya da karıştırdığını, kendi politikalarını da hatırlamakta zorlandığını aktardı. Biden’ın katıldığı toplantılarda yer alan diğer bir kaynak da ABD liderinin bazen çok güçsüz konuştuğunu ve ne söylediğinin anlaşılmadığını belirtti.

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MEKSİKA SINIRINI SIĞINMACILARA KAPATTI

ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir eleştirildiği sınır güvenliği konusunda adım attı. Amerikan lideri, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın, ülkenin güney sınırından yasa dışı göçmen girişlerinin günlük üst limit olan 2500’ü aşmasının ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini duyurdu. Yeni tedbirlerle birlikte yetkililer, ABD’ye yasadışı yollardan giren göçmenleri, sığınma taleplerini işleme almadan hızlı bir şekilde sınır dışı edebilecek. Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada ise ‘sığınma talep etmenin temel bir insan hakkı’ olduğu hatırlatıldı. Son dönemde Türkiye’den de Meksika üzerinden ABD’ye yasa dışı göç artmış durumda. ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın verilerine göre, sadece bu yıl 7 binden fazla Türk göçmen sınırdan kaçak geçti.

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NORMANDİYA TÖRENİ İÇİN FRANSA’DA

ABD Başkanı Joe Biden 9 Haziran’a kadar sürecek Fransa ziyaretine dün başladı. Biden’ın bugün 2’nci Dünya Savaşı’nın dönüm noktaları arasında gösterilen, İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askerleri tarafından Nazi Almanyası’na karşı gerçekleştirilen Nomandiya Çıkarması’nın 80’inci yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyor. 8 Haziran’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi planlanan Biden, Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de buluşacak. ABD lideri Fransa’daki temaslarının ardından 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya’daki G7 zirvesine katılacak.