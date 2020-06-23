ABD'de iğrenç olay! Polis her yerde o kadını arıyor

ABD'nin San Jose kentinde polisler her yerde 60'lı yaşlarında olduğu sanılan bir kadını arıyor. 12 Haziran tarihinde meydana gelen olayda yiyecek satılan bir dükkana gelen şüpheli kadın sipariş vermek için sıraya girdi.

Güvenli kamerasına takılan görüntülerde dükkana giriş anı ve içerideki hareketleri tespit edilen kadın sırada beklediği anlarda annesinin taşıdığı bebek arabasında yatmakta olan 1 yaşındaki bir bebeğin yüzüne doğru bilinçli bir şekilde öksürdü.

60'lı yaşlarda, orta boylu beyaz ırktan olduğu bildirilen kadının üzerinde beyaz kıyafetler ve yüzünde maske takılı olduğu görülüyor.

Sırada uzun süre beklemekten sıkıldığı ve sinirlendiği bildirilen kadının maskesini indirerek bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebeğe tükürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yakalandı.

Polis yetkilileri olayın şüphelisi kadını yakalayabilmek için harekete geçti. San Jose Polis Teşkilatı kadının yakalanabilmesi için halktan da yardım istedi.

Kadın olay anının videosu paylaşılarak sosyal medya duyurularıyla aranıyor.