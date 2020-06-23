MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de iğrenç olay! Polis her yerde o kadını arıyor
GeriDünya ABD'de iğrenç olay! Polis her yerde o kadını arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Twitter
Haber Giriş: 23.06.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

ABD'de iğrenç olay! Polis her yerde o kadını arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de iğrenç olay! Polis her yerde o kadını arıyor
Abone Olgoogle-news

ABD'nin San Jose kentinde polis her yerde 1 yaşındaki bir bebeğin yüzüne bilerek öksüren, yüzü maskeli yaşlı bir kadını arıyor. Olay geçtiğimiz günlerde, koronavirüs (Covid-19) salgının en yoğun yaşandığı günlerde meydana gelmişti.

ABD'nin San Jose kentinde polisler her yerde 60'lı yaşlarında olduğu sanılan bir kadını arıyor. 12 Haziran tarihinde meydana gelen olayda yiyecek satılan bir dükkana gelen şüpheli kadın sipariş vermek için sıraya girdi. 

ABDde iğrenç olay Polis her yerde o kadını arıyor

Güvenli kamerasına takılan görüntülerde dükkana giriş anı ve içerideki hareketleri tespit edilen kadın sırada beklediği anlarda annesinin taşıdığı bebek arabasında yatmakta olan 1 yaşındaki bir bebeğin yüzüne doğru bilinçli bir şekilde öksürdü. 

60'lı yaşlarda, orta boylu beyaz ırktan olduğu bildirilen kadının üzerinde beyaz kıyafetler ve yüzünde maske takılı olduğu görülüyor. 

ABDde iğrenç olay Polis her yerde o kadını arıyor

Sırada uzun süre beklemekten sıkıldığı ve sinirlendiği bildirilen kadının maskesini indirerek bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebeğe tükürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yakalandı.

ABDde iğrenç olay Polis her yerde o kadını arıyor

Polis yetkilileri olayın şüphelisi kadını yakalayabilmek için harekete geçti. San Jose Polis Teşkilatı kadının yakalanabilmesi için halktan da yardım istedi. 

Kadın olay anının videosu paylaşılarak sosyal medya duyurularıyla aranıyor. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle