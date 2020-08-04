Akdeniz’in ortasında gövde gösterisi

Doğu Akdeniz’de Libya ile işbirliği ve Türkiye’nin bölgede sondaj planlarıyla ilgili gerilimin sürdüğü günlerde Türk Deniz Görev Grubu’nun Orta Akdeniz’de çeşitli eğitimler gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu’nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynler ile fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynlerimiz ile fırkateynlerde konuşlu helikopterler, SAT, SAS ve Amfibi Hücum Timi personeli, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti” denildi.