Akdeniz’e Zirkon füzeli fırkateyn

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Rus Kuzey Filosu’nun konuşlandığı Norveç kıyıları yakınındaki Severomorsk deniz üssüyle video konferansla bağlantı kurarak kararını açıklayan Putin, “Ülkemiz, askeri gücünü arttırmaya ve geliştirmeye devam edecek. Deniz kuvvetlerimize hizmete yeni alınan ‘Amiral Gorşkov’ firkateynini büyük sefere çıkartıyoruz. Son teknoloji hipersonik Zirkon füzeleriyle donatılmış savaş gemimiz Atlas ve Hint okyanuslarında görevlerini tamamladıktan sonra Akdeniz sularına demir atacak. Uzun yolculuğa çıkacak savaş gemimiz Rusya çıkarlarını savunmaya devam edecek” dedi.

SANİYEDE 2.6 KM HIZ

Putin’in ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu alınan kararın önemini anlatarak, “Bilindiği üzere sesten 9 kat daha hızlı hareket kabiliyetine sahip ve saniyede 2.6 kilometre hıza ulaşan bu füzemiz ilk defa bir savaş gemisinin envanterine dahil ediliyor. Zirkon füzeleri taşıyan Amiral Gorşkov fırkateyni sırasıyla Atlas ve Hint okyanuslarında müttefik saydığımız ülkelerle birlikte hareket ederek küresel çıkarlarımızı savunacak. Sefer sırasında Zirkon füzeleriyle tatbikat amaçlı atışların yapılması da öngörülüyor. Amiral Gorşkov uzun seferin sonunda Akdeniz sularına gelerek bir süre burada kalacak” açıklamasını yaptı.

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FÜZENİN LAKABI ‘GEMİ TERMİNATÖRÜ’

- Rusya’da hipersonik Zirkon füzesinin seri üretimi, Putin’in emriyle 2017 yılında başlatılmıştı. 2020’de Amiral Gorşkov fırkateynine monte edilen bu füze 9 Temmuz 2021 tarihinde ilk deneme atışını Kuzey Buzul Denizi’nde gerçekleştirmişti. Bu füzeden Rusya’nın elinde 50 adet bulunduğu varsayılıyor.

- Saatte 10 bin km hız yapan Zirkon füzesinin en önemli özelliği avcı füzeler tarafından yüksek hızı nedeniyle yakalanamıyor olması. Zirkon’un tanıtımı yapılırken, Ruslar bir füzenin ABD uçak gemisini batırabileceğini

öne sürmüştü.

- 450 km mesafeden düşman gemisine ateşlendiği takdirde füzenin yaklaşık 2.9 dakika sonra hedefe ulaşması öngörülüyor.