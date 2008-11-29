Akdeniz'e düştü

Haberin Devamı

7 mürettebatlı olduğu ifade edilen Yeni Zelanda uçağının teknik uçuş yaptığı ve şu ana kadar yalnızca 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığı ifade ediliyor. Diğer 5 mürettebattan şu ana kadar haber alınamadı.

Birkaç parçaya ayrıldığı ifade edilen uçağın düştüğü noktaya çok sayıda helikopter, 1 yardım gemisi gönderildi.



Uçağın, merkezi Fransa’nın Perpignan kentinde bulunan EAS Industrie adlı firmanın bakım servisinde olduğu, teknik uçuşun da bu amaçla yapıldığı belirtiliyor. Gerek EAS, gerekse de Airbus firmaları şu ana kadar kazaya ilişkin bilgi vermekten kaçındılar.



