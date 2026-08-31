Akdeniz'deki felaket sonrası Rumlardan skandal ifadeler

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Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin kısa süre sonra alabora olması büyük üzüntüye yol açtı. Gemide mürettebat dahil 267 kişi bulunurken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

KKTC'DE YAS, GÜNEY KIBRIS'TA TARTIŞMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yas ilan edilirken facia, Güney Kıbrıs'ta da gündeme geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden çok sayıda kişi yaşananların ardından taziye mesajları paylaşırken, sosyal medyada bazı kullanıcıların ırkçı ve nefret içerikli ifadeler kullanması tepki çekti.



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Bazı paylaşımlarda "Kahrolsunlar", "Ölsünler" ve "Üzülmeyin hepsi Türk’tü" gibi kan donduran ifadeler yer aldı. Aşırı sağcı ELAM partisinden Rum milletvekili Fivos Kyprianou, "Ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın" şeklinde paylaşımda bulundu.

RUM LİDERDEN "YARDIM EDEBİLİRİZ" MESAJI

Hürriyet KKTC Temsilcisi Ömer Bilge, katıldığı CNN Türk yayınında Güney Kıbrıs'tan gelen mesajları aktardı.

Resmî açıklamalarda taziye mesajlarının öne çıktığını ifade eden Bilge, Rum lider Nikos Hristodulidis'in de yardım çağrısında bulunduğunu ve "Yardım edebiliriz" mesajı verdiğini dile getirdi.

Bununla birlikte Bilge, yakın tarihte yaşanan benzer durumlarda Güney Kıbrıs'ın Türk tarafının yardım tekliflerini kabul etmediği örneklerin de bulunduğunu söyledi.

"KIBRIS TÜRK HALKI YASTA"

Facianın ardından sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlara dikkat çeken Bilge, Kıbrıs Türk halkının büyük bir acı yaşadığını belirtti.

Bilge, "Kıbrıs Türk halkı yasta. Canını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, böyle bir anda bile Türk düşmanlığı mesajları verebilen bir kitleyle karşı karşıyayız" dedi.

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Kıbrıs'ın yakın tarihinde de Türk karşıtı söylemlerin görüldüğünü belirten Bilge, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde ve sırasında yaşanan saldırılara da değinerek, günümüzdeki bazı sosyal medya paylaşımlarının bu anlayışın devamı olarak görülebileceğini vurguladı.

"ÖLENLERİ UMURSAMAYIN" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Bilge, "Ölenleri umursamayın" şeklindeki paylaşımın aşırı sağcı ELAM partisinden bir Rum milletvekili tarafından yapıldığını belirtti.

ELAM'ın Rum toplumundaki siyasi ağırlığının arttığını ifade eden Bilge, Türk karşıtı söylemlerin de yükseldiğini savundu.

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Bilge, "Böylesine acılı bir insani tablo karşısında bile sosyal medyadan bu tür mesajlar gelmesine; 'Türkler ölsün', 'İyi oldu' gibi ifadeler kullanılmasına hiç şaşırmadık. Sadece böyle bir acılı günde aslında gerçek yüzlerini göstermiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI GENEL TABLOYU GÖSTERİYOR MU?

Sosyal medyadaki paylaşımlara bakarak Güney Kıbrıs'taki toplumun tamamı hakkında genelleme yapmanın doğru olmayacağını da belirten Bilge, "Sosyal medya mesajlarına bakarak genel tablo demek zor" diye konuştu.

Bilge, söz konusu paylaşımların tüm Rum toplumunun görüşünü temsil ettiği sonucuna varılamayacağını söyledi.

BBC'NİN "KUZEY KIBRIS" İFADESİ DE TARTIŞMA YARATTI

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Öte yandan BBC'nin gemi faciasını duyurduğu haberde "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması da Yunan ve Rum çevrelerinde tepki çekti.

Trajik olayın ardından Güney Kıbrıs'taki bazı sosyal medya kullanıcıları, BBC'nin kullandığı ifadeyi eleştirirken nefret içerikli paylaşımlar da yaptı.

Sosyal medyada "Kahrolsunlar", "Gebersinler" ve "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" gibi ifadeler içeren çok sayıda paylaşım yapıldı.

RUM YAZARDAN NEFRET SÖYLEMLERİNE TEPKİ

Yaşananlara Rum kesiminden de tepki geldi. Rum yazar Marinos Nomikos, sosyal medyadaki nefret içerikli yorumları sert sözlerle eleştirdi.

Nomikos, "Lağım düşünceliler. Utanç duyun" ifadelerini kullandı.

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