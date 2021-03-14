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Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Akdeniz’de Yunanistan - Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı

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Akdeniz’de Yunanistan - Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı

Yunanistan Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürürken, Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı açıklandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Souda Askeri Üssü’nde konuşlandı. Yunan yerel medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan’a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu.

Akdeniz’de Yunanistan - Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta süreceği; tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı. Öte yandan, savaş uçaklarının Souda Hava Üssü’ne gelişini Suudi Arabistan’ın Atina’daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar’ın da izlediği ifade edildi.

Akdeniz’de Yunanistan - Suudi Arabistan tatbikatı hazırlıkları tamamlandı

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