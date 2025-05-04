Akdeniz’de saldırıya uğramıştı... ‘Vicdan’ Gazze’ye yine de gidecek

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Geminin güvenlik amacıyla Malta karasularına geçiş talebi Maltalı yetkililer tarafından reddedilirken Vicdan’ın kısa süre içinde bulunduğu konuma en yakın iki ülke olan Libya veya Tunus’ta kıyıya çekilmesi ve zarar gören aksamlarının tamir edilmesi bekleniyor. Hürriyet’e konuşan Özgürlük Filosu Koalisyonu yetkilileri ise gemideki zararın giderildikten sonra Gazze rotasına devam etmek istediklerini söyledi.

MALTA O SALDIRIYA SORUŞTURMA AÇTI

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, gemiye saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru gittiğini doğruladı. Times of Malta gazetesi, saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı. Malta’daki İşçi Partisi hükümeti de konuyla alakalı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Byron Camilleri, soruşturma komitesinin her olasılığı araştıracağını söyledi. Muhalefetteki sağcı Milliyetçi Parti yetkilileri ise dikkatli olunması gerektiğini belirterek, hükümete olayı soruştururken ulusal güvenliği ön planda tutması çağrısında bulundu.