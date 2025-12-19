×
Akdeniz'de Rus gemisine saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#Gölge Filo
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 17:02

Ukrayna Güvenlik Servisi'nce (SBU), Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Ukrayna medyasındaki haberlerde, saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürülerek, SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.

