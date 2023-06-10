Akdeniz’de içinde 25 kişi bulunan bir tekne, tehlike sinyali verdi

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Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch International, bugün açıklama yaparak Akdeniz’de, Libya ile Malta arasında içinde 25 kişi bulunan bir teknenin tehlike sinyali verdiği ve batma tehlikesi olduğunu duyurdu.



Teknenin bir başka STK’ya acil yardım çağrısında bulunduğu ve teknede bazı kişilerin hasta olduğu ifade edildi.



Sea Watch International, 7 Haziran’da yaptığı açıklamada ise Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Ofisi’nin (IOM) verilerine göre, sadece Akdeniz’de 2023 yılının ilk yarısında 1150’den fazla kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.



