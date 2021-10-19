Ä°srail Antikalar Kurumundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Shlomi Katzin isimli amatÃ¶r dalgÄ±cÄ±n Ã¼lkenin kuzeyinde Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± dalÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda HaÃ§lÄ±lardan kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen bir kÄ±lÄ±ca rastladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada amatÃ¶r dalgÄ±cÄ±n bulduÄŸu kÄ±lÄ±cÄ± denizden Ã§Ä±kararak Ä°srailli yetkililere teslim ettiÄŸi ifade edildi.Â
YÃ¼zeyi deniz kabuklarÄ±yla kaplanan 1 metre uzunluÄŸundaki kÄ±lÄ±cÄ±n yaklaÅŸÄ±k 900 yÄ±llÄ±k olduÄŸunun tahmin edildiÄŸi ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceÄŸi kaydedildi.
KÄ±lÄ±cÄ± bulan Katzin'e ise teÅŸekkÃ¼r belgesi verildi.
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