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Akdeniz'de HaçlÄ±lardan kalma kÄ±lÄ±ç bulundu

#Akdeniz#HaçlÄ±lar#Ä°srail

Ä°srail'de amatör bir dalgÄ±ç, dalÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda HaçlÄ±lardan kaldÄ±ÄŸÄ± ve 900 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen kÄ±lÄ±ç buldu.

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Ä°srail Antikalar Kurumundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Shlomi Katzin isimli amatÃ¶r dalgÄ±cÄ±n Ã¼lkenin kuzeyinde Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± dalÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda HaÃ§lÄ±lardan kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen bir kÄ±lÄ±ca rastladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada amatÃ¶r dalgÄ±cÄ±n bulduÄŸu kÄ±lÄ±cÄ± denizden Ã§Ä±kararak Ä°srailli yetkililere teslim ettiÄŸi ifade edildi.Â

Akdenizde HaÃ§lÄ±lardan kalma kÄ±lÄ±Ã§ bulundu

YÃ¼zeyi deniz kabuklarÄ±yla kaplanan 1 metre uzunluÄŸundaki kÄ±lÄ±cÄ±n yaklaÅŸÄ±k 900 yÄ±llÄ±k olduÄŸunun tahmin edildiÄŸi ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceÄŸi kaydedildi.

KÄ±lÄ±cÄ± bulan Katzin'e ise teÅŸekkÃ¼r belgesi verildi.

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#Akdeniz#HaçlÄ±lar#Ä°srail

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