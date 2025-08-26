×
Akdeniz'de göçmen operasyonu: 130 can kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Libya#Akdeniz#İtalya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 18:03

Libya'dan Akdeniz'e hareket eden bottaki çeşitli ülkelerden 130 göçmen, İtalyan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Libya’dan sabah saatlerinde Avrupa’ya ulaşmak için bot ile yola çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Mısır, Eritre ve Sudan uyruklu 130 göçmen İtalyan Sahil Güvenliği tarafından Akdeniz açıklarında tahliye edildi.

Bir balıkçı teknesinin konumu bildirmesi üzerine İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait “Astral” isimli kurtarma gemisi olay yerine giderek yolculara can yeleği ve su dağıttı.

Bölgeye ulaşan İtalyan Sahil Güvenliği, tüm göçmenleri güvenli şekilde tahliye etti.

#Libya#Akdeniz#İtalya

