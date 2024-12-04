Akdeniz'de denedi: Putin'den 'hipersonik' hamle

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Ukrayna'nın, ABD'nin gönderdiği ATACMS ve İngiltere'den tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini Rusya'yı vurmak için kullanmasının ardından Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Doğu Akdeniz'deki donanma ve hava kuvvetleri ortak tatbikatı sırasında nükleer kapasiteli gelişmiş bir hipersonik seyir füzesi denemesi yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda, 2018 yılında hizmete giren Amiral Gorshkov fırkateyninin güvertesinden Zirkon füzesinin fırlatıldığı görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta denize konuşlu hassas füzelerin fırlatıldığı belirtildi.

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Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Zirkon füzesinin Mach-9 (Saatte yaklaşık 9 bin 500 km) hıza ulaşabildiğini öne sürdü. Zirkon füzesinin ulaşabildiği hızı değerlendiren analistler, en iyi Batı yapımı füze savunma sisteminin bile Zirkon füzesine karşı çaresiz kalacağını söyledi.

Uzmanlar, başta uçak gemileri olmak üzere savaş gemilerinin hipersonik seyir füzelerine karşı son derece savunmasız olabileceği yorumunu yaptı.

Rus basınında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Zirkon füzesinin benzeri olmadığını ifade etti.

ONYX VE KALIBR FÜZELERİ DE ATEŞLENDİ

Hollanda merkezli Rus gazetesi Moscow Times'da yer alan habere göre, Zirkon füzelerinin yanı sıra Onyx ve Kalibr seyir füzeleri de başarıyla test edildi.

Zirkon füzesinden daha eski üretim yılına sahip bu füzelerin, Mach-3 hızına (Yaklaşık 3 bin 500 km) ulaşabildiği kaydedildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Tatbikatlara katılmak üzere bölgede konuşlu Rus askerlerinin sayısının "artırıldığını" söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetleri ile Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri birliklerinden 1000'in üzerinde askeri personelin katıldığı, 10 savaş gemisi ve destek gemileri, denizaltılar ile Mig-24 savaş uçaklarının kullanıldığı tatbikatta hipersonik füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Rus yetkililer, tüm atışların hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığını kaydederken tatbikatın zamanlaması ve konumu dikkat çekti.

Rus ordusunun tatbikatı, Suriye'deki Esed rejimine karşı olan rejim karşıtı grupların Halep'in kontrolünü ele almasının ardından gerçekleşti.

Analistler, Rusya'nın Akdeniz'deki liman kenti Tartus yakınlarındaki bir deniz üssü de dahil olmak üzere on yıldır Suriye'de önemli bir askeri varlığa sahip olduğunu belirtirken Tartus deniz üssünün rejim karşıtı grupların tehdidi altında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Savunma analisti Sutton, "Suriye'deki değişim, deniz üssünü risk altına atıyor. Rusya'nın donanma gemilerini tahliye edebileceğine dair işaretler var" iddiasında bulundu.