Akdeniz’de de kovalamaca
Geçen ay Karadeniz’de gerilim yaşayan İngiliz ve Rus orduları arasında Doğu Akdeniz’de de kovalamaca yaşandığı ortaya çıktı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre 27 Haziran tarihinde İngiliz donanmasına ait uçak gemisi HMS Quenn Elizabeth yanındaki askeri destek gemileriyle birlikte Kıbrıs adasının güneyinden geçiş yaparken Rus denizaltısı tarafından takibe alındı.
Bunun üzerine gemiden havalanan Merlin Mk2 tipi helikopterler, denizaltının hareketini izleyebilmek için denize sonar dedektör bıraktı. Dizel motorlu Rus denizaltısının muhtemelen Rusya’nın Suriye’nin Tartus kentindeki deniz üssünden geldiği belirtiliyor. Uçak gemisi filosu daha sonra Süveyş kanalından Kızıldeniz’e geçmiş.