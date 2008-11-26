Akdeniz diyet piramidi özgürleşti

Geleneksel Akdeniz Diyeti’nde aylık, haftalık ve günlük öneriler yer alırken, Çağdaş Akdeniz Diyeti’nde bu bölüm kaldırıldı. Üstelik geleneksel diyetteki günlük fiziksel aktivitilerin yerini de bisiklete binmek, yürüyüş yapmak gibi rutin fiziksel aktiviteler ve kalabalık yenen yemekler aldı.
Piramidi geliştiren ABD’li Oldways Beslenme Şirketi’nin kurucusu Dun Gifford, Hyatt Regency Oteli’nde düzenlenen "Tatlı Kavramını Anlama" konferansına katılmak için Boston’daki ekibiyle Türkiye’ye geldi. Akdeniz Diyet
Piramidi’nin 15’inci yılında yenilediklerini belirten Gifford,on katlı Geleneksel Akdeniz Piramidi’nin yerini beş katlı Modern Akdeniz Piramidi’ne bıraktığını söyledi.