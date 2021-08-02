Akdeniz alevlere teslim Yunanistan ve İtalya’da yangınlar sürüyor

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, yangının Patras kentine 30 km mesafedeki ormanlık alanda başladığını, alevlerin şiddetli rüzgârların etkisiyle büyüyerek sahil köylerini tehdit ettiğini söyledi. Yunan itfaiyesi 100 kişilik bir ekip ve 2 helikopterle yangına müdahale ederken bölge halkından evlerini terk etmeleri istendi. Öte yandan dün Mora Yarımadası’ndaki Ahaia bölgesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada bölgedeki bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Ülkede geçen hafta Dionisos, Magnisia ve Preveza bölgelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmişti.

‘GÜNEY İTALYA YANIYOR’

İtalya, Sicilya Adası başta olmak üzere güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan çok sayıdaki yangınla mücadele ediyor. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, ülke genelinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğü ve 30 Temmuz’dan bu yana; 250’si Sicilya’da, 130’u Puglia ve Kalabriya’da, 90’ı Lazio’da, 70’i de Kampanya bölgesinde olmak üzere 800’ü aşkın yangına müdahalede bulunulduğu bildirildi. Ülke basınında, “Güney İtalya yanıyor” başlıklarıyla çıkan haberlerde, Sicilya’daki yangınların yavaşlamadığı, aksine sert rüzgârın da etkisiyle pek çok noktada sürdüğü belirtildi.

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