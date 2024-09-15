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Akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi öldü

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#Haiti#Tanker#Patlama
Akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 12:10

Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi al Haiti Başbakanı Garry Conille, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" dedi.

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Haiti’nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri bir aracın çarpması sonucu patladı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada patlama olduğu ifade edildi. Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Haiti Başbakanı Garry Conille, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ağır yaralıların helikopterle tahliye edildiğini ifade eden Conille, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" dedi.

Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021'de meydana gelen benzer bir olayda, kaza yapan bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi, patlama meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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#Haiti#Tanker#Patlama

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