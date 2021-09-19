Akar’dan Yunanistan’a: 'Diyalogla çözeriz'

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Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’ndaki Atatürk Kültür Sitesi’nde düzenlenen törende bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’la ilişkiler, Kıbrıs ve terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. 21’inci yüzyıl güvenlik ortamının yeniden şekillendiğini, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiğini, bu değişim sürecinde yaşanan belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikelerin Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Bakan Akar, yeni dönemde tüm gelişmelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek proaktif tedbirler aldığını söyledi.

BÜYÜK ÇABA SARFEDİYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz’de, Ege’de hak, alaka ve menfaatlerin korunması için azim ve kararlılıkla karada, denizde ve havada faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çeken Akar, “Komşumuz Yunanistan’la aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak, barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebileceğine samimiyetle inanıyoruz. Bunun için de büyük çaba sarf ediyoruz. Milli meselemiz Kıbrıs’ta da iki devletli, egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devletin artık tek çözüm yolu olduğu bilinmeli, herkes tarafından görülmelidir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur” dedi.

TERÖRİSTLERİN KAÇACAK YERİ KALMADI

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Terörle mücadelede TSK’nın Türk milletini bu beladan kurtarmakta kararlı olduğunu, kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirten Akar, şöyle dedi: “Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ettiğimizi herkes görüyor. Bu alçakların kaçacak inleri kalmadı. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021’den itibaren ise 1.976 terörist etkisiz hâle getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta “Gaziler Günü” dolayısıyla düzenlenen programda gaziler ve gazilerin aileleriyle bir araya geldi.