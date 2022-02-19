Akar’dan sağduyu çağrısı

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UKRAYNA krizinde gerginliğin bir türlü dinmediği bir ortamda yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı

, soruna ilişkin bakış açılarının başından bu yana çok açık ve net olduğunu belirterek, “Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği” dedi.

DENGELİ YAKLAŞIM

Türkiye’nin, gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlerden uzak durulması, eylem ve söylemlerin iyi istişare edilmesi gerektiğini sürekli ifade ettiğinin altını çizen Akar, “Biz başlangıçtan itibaren konuşmalara ve görüşmelere ‘Kırım’ın işgaline karşıyız’ diye başladık. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bölgedeki gerginliğin sağduyulu ve dengeli bir yaklaşımla çözülmesinden yanayız ve bu manada Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşaması bizim en samimi temennimiz” diye konuştu. Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi tansiyonun düşürülmesi için Türkiye olarak bugüne kadar elimizden geleni, üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, “Gelişmelere göre bizim almamız gereken tedbirler neyse bunları bugüne kadar aldık, almaya devam edeceğiz” dedi.

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MONTRÖ VURGUSU

Karadeniz’e en uzun kıyısı olan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Hulusi Akar, “Tüm tarafların sükûnet, işbirliği, istişare, diyalog içinde faaliyetlerini yürütmelerinin herkesin yararına olduğunu söyledik, söylüyoruz” ifadesini kullandı. Montrö Antlaşması’nın Karadeniz’e getirdiği bir statüko olduğunu vurgulayan Akar, “Bu statüko ile Karadeniz’de denge, güvenlik ve istikrar var. Bunun da hayati önemi haiz olduğunu her fırsatta belirttik, belirtmeye devam ediyoruz” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı sırasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile ikili bir görüşme yaptı. Akar, “gayet olumlu ve yapıcı” olarak nitelediği görüşmede Yunan bakana, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünün Ankara’da yapılması için Yunan heyete yönelik daveti yineledi. Türkiye’nin, sorunların uluslararası hukuk temelli, barışçıl yöntemler ve diyalogla çözülebileceğine inandığının altını çizen Bakan Akar şunları söyledi: “Tüm bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen müttefiklik ruhuna aykırı şekilde provokatif, gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlere maalesef devam ediyorlar. Bunlarla ilgili uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız var. Siz Lozan Antlaşması’nı, Paris Antlaşması’nı yok sayamazsınız. Altında imzanız olan bu anlaşmaların istediğiniz maddelerini uygulayacaksınız, istemediklerinizi uygulamayacaksınız, dünyada böyle bir şey yok.”

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‘NATO’NUN MERKEZİNDEYİZ’

Türkiye’nin NATO’ya 70 yıl boyunca “gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz” bir destek sağladığını söyleyen Akar, “Bunu da halen sürdürüyoruz. Önemli katkılarımız oldu, NATO yöneticileri de bunun farkında. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu. NATO’nun güvenliğinin tam merkezindeyiz” diye konuştu. Akar, Türkiye’nin NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında, mali katkı bakımından da sekizinci sırada olduğunu kaydederek, “Bu, önemli bir şey. Bizim ortaya koyduğumuz ciddi bir fedakârlık, ciddi bir potansiyel var” dedi.

BARZANİ İLE İKİLİ TEMAS

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısının ardından 58’incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geçtiği Almanya’da ikili temaslarda bulundu. Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu’nda konuşma gerçekleştiren Bakan Akar, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede Bakan Akar, terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu