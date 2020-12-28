Akar’dan o tehdide sert yanıt: Kaçacak yer bulamazlar

LİBYA’da gayrimeşru güçlerin sorumlusu Halife Hafter’in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik tehdit açıklamalarına Savunma Bakanı Hulusi Akar çok sert yanıt verdi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Hafter’in Libya’da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu: “Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir.

‘HERKES AKLINI BAŞINA TOPLASIN’

Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır.” Tarafların bu yöndeki gayretlerinin önemine işaret eden Akar, “Bunlar anlaşılmazsa, tarihi şan ve şerefle dolu kahraman, fedakâr TSK’nın gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz” dedi.

Libya Görev Grubu Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar ve komutanlar, personel ile karavanadan akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, TSK’nın yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

TARHUNA’DAKİ KATLİAMLAR

Darbeci Hafter’in yaptığı katliamların Tarhuna’da bulunan 21 toplu mezarla bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Akar, “Bunlara karşı dünya maalesef sessiz kalmayı sürdürüyor fakat bu insanlık suçunun peşini Milli Mutabakat Hükümeti’nin bırakmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesindeki soruşturmanın devam etmesi ve gereğinin yapılması konusunda inanıyoruz ki gerekli tahkikat yapılacak ve bunların hesabı da verilecek” ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, işbirliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığını söyledi.

DIŞ MİHRAKLARIN PİYONU

Milli Mutabakat Hükümeti’nin siyasi çözüme destek verdiğini belirten Akar, şunları söyledi: “Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bölgeye gelmiş, askeri eğitim işbirliği, yardım, danışmanlık desteği sağlayan Türk askerini, TSK unsurlarını doğrudan hedef alan hezeyanlar içinde görülmeye başlanmıştır. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali kalmadığından, kendince bir şeyler yapmak uğruna TSK unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir.”

İRİNİ OPERASYONU’NA ELEŞTİRİ



İrini Operasyonu’na yönelik eleştirilerini de dile getiren Akar, “Libya’nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, iş birliğine gidilmeden ve BM’nin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekat başlattılar. Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekat. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil” diye konuştu. Akar, siyasi sürecin başlamasının ardından bazı ülkelerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, “Zamanında ortada olmayanlar, kendilerince bir rol, parsa kapmaya çalışıyorlar” dedi.

‘EGE, DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS KONULARINDA İYİ NİYETLİYİZ’

Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, “Bu konuda son derece iyi niyetliyiz” dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven arttırıcı önlemler çerçevesinde yapılan, ayrıca da NATO Karargâhı’ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti: “Türkiye bunların üçüne de ‘evet, görüşelim’ diyor. Bizim barış, çözüm için samimi olarak uzattığımız el hep havada kalıyor.” Kıbrıs’ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu da vurgulayan Akar, “Yaklaşımımız gayet açık. 1974’te Kıbrıs’taki tutumuz ne ise bugün de aynı tutumdayız” dedi.

ZİYARETİ KANAL D İZLEDİ



Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanal D’ye özel açıklamalar yaptı. Geziden çok çarpıcı görüntüler ve özel açıklamalar, bugün sadece Kanal D Ana Haber bülteninde olacak.