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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Akar’dan Doğu Akdeniz uyarısı: Hakkımızı kullanacağız

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar’dan Doğu Akdeniz uyarısı: Hakkımızı kullanacağız
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Türkiye’nin iyi niyet göstergesi olarak Oruç Reis Gemisi’nin sismik araştırmalarını bir ay süreyle durdurmasına rağmen, özellikle Kıbrıs Rum Kesimi’nden tehdit ve tahrik içerikli açıklamaların devam etmesine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sert tepki gösterdi.

KKTC Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle önceki akşam düzenlenen resepsiyonda konuşan Akar, “Doğu Akdeniz’deki kuvvetlerimiz, güvenlikle ilgili orada yapılması gereken ne varsa bunları yapabilecek kabiliyete sahip. Bunu herkesin bilmesini istiyorum” dedi. Akar, özetle şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de hem KKTC’nin hakkı olan ruhsat sahalarında, hem de Türkiye’nin kendi deniz yetki alanlarında oradaki kaynaklardan istifade etmek için gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, onlardan istifade etmek için çalışmaları sürdürmek, bizim hakkımızdır ve bu hakkımızı da mutlaka kullanacağız, kullanıyoruz. Türkiye ve KKTC olarak uluslararası hukuka uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Bu arada dün, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Edirneye gelen Bakan Hulusi Akar, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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