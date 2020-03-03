Akar’dan Bahar Kalkanı bilançosu: ‘2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi’

BAHAR Kalkanı harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile rejim unsurları arasındaki çatışmalar dün de sürdü. Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde harekâtı sevk ve idareyi sürdürdü. Harekâtın beşinci günü itibariyle bilançoyu da açıklayan Akar, “Harekât şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı harekâtı kapsamında bugüne kadar (dün öğle saatleri itibariyle), rejime ait 2 savaş uçağı, 2 insansız hava aracı (İHA), 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/çok namlulu roketata8 (ÇNRA), 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir” bilgisini paylaştı.

SERAKİB’DE ÇATIŞMALAR

Yerel kaynaklar, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’nü hava savunma sistemleri dahil yeniden tam kapasiteyle devreye soktuğunu duyurmasından sonra çok sayıda Rus savaş uçağının Serakib’e doğru yöneldiğini ve ağır bombardıman sonrasında ilçenin yeniden rejim güçlerinin eline geçtiğini öne sürdü. Yerel kaynaklar Serakib’e giren rejim güçleri içerisinde çok sayıda İran destekli milisler ile Hizbullah güçlerinin olduğunu bildirdi. Muhalif kaynaklar ise Serakib’in rejime geçtiği iddiasını doğrulamadı, ancak ilçenin batı kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bilgisini verdi. Muhalifler Türk SİHA’sının Serakib’de bir Suriye konvoyunu vurduğunu da duyurdu.

ALTUN: DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de birçok kimyasal silah tesisini hedef aldığını belirterek şöyle dedi: “Bu tesislerin varlığı, uluslararası toplumun bu zamana dek nasıl da kandırıldığının kanıtı niteliğinde. Dünya, umursamaz tutumunu bir kenara bırakıp, bu katil rejime karşı gerçek anlamda harekete geçmelidir.”

TEK F-16 ÜÇ SURİYE SAVAŞ UÇAĞINI VURDU

SURİYE Hava Kuvvetleri’ne ait iki SU-24 tipi bombardıman uçağını, Türkiye-Suriye sınır hattının sıfır noktasında uçan F-16’nın vurduğu öğrenildi. Her iki uçağı da bir F-16 pilotunun düşürdüğü, bir başka SU-24 uçağını da yaraladığı anlaşıldı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Adana üzerinde sürekli uçan havadan ihbar ve kontrol uçağı (HİK), önceki gün İdlib üzerinde rejime ait SU-24 tipi üç uçağın Türkiye hava sahasına doğru taarruz pozisyonunda uçtuğunu belirleyerek, sıfır hattında uçan F-16’ya bu uçakların radar görüntülerini gönderdi. Elektronik harp sistemi KORAL da anında devreye girerek, Suriye hava savunmasını körleştirdi. Suriye uçakları sınıra yaklaşık 50 km kadar yaklaşınca, F-16 pilotu AIM-9 füzelerini birbiri ardına ateşledi. Uçaklardan ikisi düştü. İki uçağın pilotunun atlayarak kurtulduğu ve rejim bölgesine indikleri değerlendiriliyor. Yaralı uçağın pilotunun da uçağı yakındaki bir üsse indirdiği anlaşıldı.