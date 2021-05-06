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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akar’dan Bağdat’a yanıt: Tek amacımız terörle mücadele

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar’dan Bağdat’a yanıt: Tek amacımız terörle mücadele

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta sonunda Kuzey Irak’a geçerek Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmesini protesto eden Irak yönetimine yanıt verdi. Akar “Tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığı’nda incelemelerde bulunan, denizcilerle iftar yapan Akar, 1 Ocak’tan bu yana Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 953 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Akar şöyle konuştu:

IRAK’A MESAJ VERDİ

Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak’ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak’ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Bizim ne Irak’ın ne Suriye’nin kuzeyinde başkaca bir amacımız söz konusu değil.”

BAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Hulusi Akar dün ayrıca Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi ile telefonda görüştü. Akar telefon görüşmesinde de Gölcük’te yaptığı konuşmadakine benzer mesajlar verdi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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