Akar’dan Azerbaycan’a destek, Ermenistan’a sert uyarı: Ne gerekirse yaparız

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın da katıldığı görüşmenin başında bir konuşma yapan Akar, saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisinin de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşerek gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

İKİ DEVLET, BİR MİLLET

Yaşananlarla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılacağını ifade eden Akar, “Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum” diye konuştu. Şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Azerbaycanlı gardaşlarımızın, yiğit insanların yapacağı tüm mücadelede onlarla beraber olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye’de asker sivil herkes ifade etmekte olup, tüm halkımız bu duygu ve düşünceyi paylaşmaktadır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz ‘İki devlet bir milletiz’. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki, bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir.”

KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Azerbaycanlı gardaşlarımıza yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı gardaşlarımızla beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı gardaşlarımızla bir ve beraberiz, acılarını yüreğimizde hissediyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Azeri İTV kanalı, Türk F-16’larının Ermenistan sınırı boyunca uçarak Erivan yönetimine gözdağı verdiğini iddia etti. Ankara’daki kaynaklar bu iddiayı teyit etmedi.



Ermenistan’ın saldırılarında 7 Azeri askerinin ölmesi Bakü’de protesto gösterilerine neden olmuştu.



Ermenistan’ın tek taraflı olarak 1989 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi ile birleşme kararı alması savaş çıkarmıştı. 1994’te ateşkes sağlanmış, ancak Azerbaycan topraklarının yüzde 25’i işgal altında kalmıştı.

TBMM’DEN ORTAK BİLDİRİ

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.