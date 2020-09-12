MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAkar’dan Atina’ya tavsiye: Meze olma
GeriDünya Akar’dan Atina’ya tavsiye: Meze olma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akar’dan Atina’ya tavsiye: Meze olma

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar’dan Atina’ya tavsiye: Meze olma
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’a isim vermeden Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki emellerine meze olmamasını tavsiye etti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla İzmir’in Foça ilçesindeki Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nın Eğitim Yılı Başlangıç Töreni’ne katıldı. Törendeki konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere geniş yer ayıran Akar, özetle şunları söyledi:

BAZILARI SUSSUN YETER

“Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bu arada, komşumuz Yunanistan’a bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz.

ATALARINA SORSUNLAR

Bizim NATO müttefikliğimiz dahi göz ardı edilerek birtakım şiddetli tahrikler, gerilime sebebiyet veren eylem ve söylemlerle adeta sabrımız test edilmekte. Bunun hiç uygun bir yol olmadığını da belirtmek istiyorum. Siz, binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de bir rol kapmaya çalışıyorsunuz. Hangi hakla? Sizin kıyınız, temsil yetkiniz var mı? Yok. Buradaki yapılan hareketin tamamen bir rol kapma gayreti olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Tehdit diliyle bizimle konuşanlar tarihlerine baksınlar ve atalarıyla görüşsünler. Bu konuda bizim ne yaptığımızı atalarına sorsunlar.”

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle