Akar’dan Atina’ya tavsiye: Meze olma

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla İzmir’in Foça ilçesindeki Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nın Eğitim Yılı Başlangıç Töreni’ne katıldı. Törendeki konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere geniş yer ayıran Akar, özetle şunları söyledi:

BAZILARI SUSSUN YETER

“Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bu arada, komşumuz Yunanistan’a bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz.

ATALARINA SORSUNLAR

Bizim NATO müttefikliğimiz dahi göz ardı edilerek birtakım şiddetli tahrikler, gerilime sebebiyet veren eylem ve söylemlerle adeta sabrımız test edilmekte. Bunun hiç uygun bir yol olmadığını da belirtmek istiyorum. Siz, binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de bir rol kapmaya çalışıyorsunuz. Hangi hakla? Sizin kıyınız, temsil yetkiniz var mı? Yok. Buradaki yapılan hareketin tamamen bir rol kapma gayreti olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Tehdit diliyle bizimle konuşanlar tarihlerine baksınlar ve atalarıyla görüşsünler. Bu konuda bizim ne yaptığımızı atalarına sorsunlar.”