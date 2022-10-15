Akar’dan Atina’ya kritik mesaj: Kendimiz çözelim

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Son dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi bir gerginlik yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel’de Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Görüşme zamanlaması açısından kritikti. Akar, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için karşılıklı görüşülmesi gerektiğini belirterek, “Biz NATO içinde iki müttefik ülkeyiz. Problemlerimizi kendimiz çözmeliyiz” dedi.



OLUMLU GÜNDEM



Akar, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunun üçüncü tarafların müdahalesine gerek kalmadan çözülmesinin esas olması gerektiğine işaret ederek, “Türkiye’nin de Yunanistan’ın da olumlu bir gündeme odaklanarak olayları çözmek için görüşmesi önemlidir” diye konuştu.



BARIŞ VE İSTİKRAR



Barış ve istikrar için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade eden Akar, Türkiye’nin dostlar için tehdit değil, güvenli, güçlü ve etkin bir müttefik olduğunu belirterek, “Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Temennimiz Ege’nin, Doğu Akdeniz’in bir dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılması, huzurlu, güvenli bir ortamın ortaya çıkması. Barış için daima biz bir adım önde olacağız. Biz barış istiyoruz, diyalog yoluyla barışın temininin mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi.

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KARADENİZ BAŞARISI: Ukrayna’daki savaş bağlamında Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile görüldüğünü vurgulayan Akar, “Bunlar Türkiye olarak bizim göğsümüzü kabartan konular oldu. Buradaki toplantılarda, ikili görüşmelerimizde bakanlar kendi ülkeleri adına Türkiye’ye takdirlerini, teşekkürlerini ifade ettiler” dedi. Savaş gemilerinin Karadeniz’e girmediğini ve oradan çıkamadığını hatırlatan Akar, “Orasının bir mücadele alanı olmasını engelledik. Karadeniz’in sakin olması Türkiye’nin ayrı bir başarısı” diye konuştu.

ALTERNATİF VURGUSU: F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu konusundaki gelişmeleri de değerlendiren Akar, sürecin devam ettiğini belirterek, bölgesel istikrar ve NATO’nun güçlü olması için Türkiye’nin güçlü bir hava kuvvetlerine sahip olmasının önemine vurgu yaptı ve “F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut” diye konuştu.

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İHRACAT SINIRLAMALARI: Bazı ülkelerin ihracat kısıtlaması uygulamasının müttefiklik ruhuna uygun olmadığının altını çizen Akar, “Türkiye’nin NATO için yapması gereken önemli görevler olduğunu, bu görevler için de malzemeye ihtiyaç duyulduğunu, bu tür tahditlerle mevcut sistemin idamesinin çok zor olacağını, bunların gözden geçirilmesi gerektiğini muhataplarımıza söyledik” ifadelerini kullandı.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ: Akar, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreçleri bağlamında Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ve Madrid’de imzalanan üçlü memorandumun açık olduğunu kaydederek, “İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek. Hem İsveç hem Finlandiya’nın somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

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YUMUŞAMAYA İLK ADIM: 4 ADADA TEFTİŞ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile 7 ay sonra başbaşa gerçekleştirdiği görüşmede, Ankara-Atina hattında aylardır kapalı kalan iletişim kanallarının yeniden açılması için ilk adım atıldı. Panagiotopoulos , Yunan gazetecilere, Akar ile Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin yumuşaması amacıyla aralarındaki iletişimi açık tutmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Yunan Savunma Bakanı, NATO’da herkesin Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliğinden yana olduğunu da belirtti.

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40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Panagiotopoulos , ayrıca iki ülke askeri heyetleri arasında Ege’de güven arttırıcı askeri önlemler ile ilgili görüşmelerin tekrar başlayabilmeleri için, Türkiye’de Yunanistan’a yönelik retoriğin değişmesi gerektiğini Akar’a söylediğini de ileri sürdü. Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları ise Akar-Panayiotopulos görüşmesinin olumlu bir ortamda gerçekleştiğini belirttiler. Akar ile Panagiotopoulos ’un tam 40 dakika başbaşa görüşmeleri de beklenenden uzun sürmesi açısından Atina’da dikkat çekti.

Bu arada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunmalarına rağmen, yasadışı silahlandırılan Sakız ve İpsara ile antlaşmalarda Yunanistan’a bırakılan adalar arasında belirtilmeyen Koyun ve Paşa adalarındaki birlik ve karakolları teftiş etti. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)