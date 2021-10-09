Akar’dan Atina’nın tehditlerine sert yanıtlar: Önce tarihe bakın

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’nun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılışına katıldı. Akar yaptığı konuşmada, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Yunanistan ile yaşanan sorunlara da değinerek şunları söyledi:

DİYALOG İSTİYORUZ

“Yunanistan ile problemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla siyasi çözümler bulunarak çözülmesini, barış ve huzur ortamında iki taraf halklarının zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşamasını istiyoruz. Samimi kanaatimiz, dileğimiz bu. Maalesef özellikle Yunanistan’daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye’ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir.”

TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Haberin Devamı

“Yunanistan’da bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye’ye karşı üstünlük sağlayamazsınız bu gayretten vazgeçin. Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik durum malûm, ciddi borç içindeler. Bir takım boş harcamalar yaparak ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve Yunan halkının refahına kastedilmektedir. Bu girişimlerin hiçbirinin ilerlemesi mümkün değil. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz.” Eskiden Yunan muhataplarla siyasi ve askeri düzeyde diyalog imkânları bulunduğuna işaret eden Akar, Yunan liderleri akla ve aklı selime davet ederek, “Biz görüşmeye, konuşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz fakat muhataplarımız bu yaklaşımı sürdürmediler” dedi.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETTEN TAVİZ YOK

AKAR, Kıbrıs ile ilgili de “Egemen, bağımsız, eşit haklara sahip iki devletten bahsediyoruz. Amacımız budur. Bu kabul edilecek, bu çerçevede görüşmeler yapılacak ve devletler kendi alanlarında hayatlarını sürdürecek” diye konuştu. Yunan ordusunun Koyun Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikata da değinen Akar, “Koyun Adası’na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir? Gerilimi arttıran tarafın Yunanistan olduğu, dünya tarafından görülmelidir” dedi.