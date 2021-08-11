Akar’dan Afganistan için kritik ziyaret

Ziyaretle ile ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar’ın Pakistanlı mevkidaşı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesinin beklendiğini, askeri, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği ile diğer bölgesel konuların ele alınacağını bildirdi.

Akar, şartlar karşılanırsa Kabil havalimanın işletilmesine Türkiye’nin talip olduğunu söylemişti. Türkiye, bu operasyonda Pakistan’dan da destek almayı NATO ve ABD ile yapılan görüşmelerde de gündeme getirmişti.

PAKİSTAN: DAHA FAZLA AFGAN MÜLTECİ ALAMAYIZ

PAKİSTAN Başbakanı İmran Han’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, ülkesinin daha fazla Afgan mülteci için sınır kapılarını açmayacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, başkent İslamabad’da yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin 3 milyonun üzerinde Afgan mülteciye ev sahipliğini yaptığını anımsatarak, Pakistan’ın ekonomik durumunun daha fazlasını kabul etmeye izin vermediğini ifade etti. Afgan güvenlik güçlerine 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığına ve Taliban’ın Afganistan’da büyük bir direnişle karşılaşmadan ilerlediğine değinen Yusuf, bir tarafta iyi ekipmanlı ve eğitilmiş askerlerin olduğunu diğer tarafta ise silah, havan ve roketlerin bulunduğunu hatırlattı ve bunu anlamadığını söyledi. Yusuf, ülkesine yönelik Taliban’ın “güvenli cenneti” olduğuna yönelik iddialara cevap vererek, Taliban’ın Afganistan’da yüzde 50-70’lik bir alanı kontrol ettiğini ve onların herhangi bir “güvenli cennete” ihtiyaçlarının olmadığını belirtti.

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