Akar, Yunan Navtex ilanına sert çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet alanıyla örtüşen bölgede Navtex (denizcilere bildiri) ilan etmesine tepki gösterdi. Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile bir araya geldiği toplantıda değerlendirmelerde bulunan Akar, Yunanistan’ın tutumunu iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği arttıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

Yunanistan’ın bu hamlesinin ardından Türkiye, dün akşam saatlerinde bugün için “askeri geçiş eğitimi” icra etmek üzere yeni Navtex yayınladı. Ancak bunun Atina’ya karşı bir misilleme olmadığı bildirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, “Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir” bilgisi paylaşılırken, Türk güvenlik kaynakları bunun tatbikat anlamına gelmediğini ve bu şekilde sunulmasının “iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını” vurguladı.

TÜRKİYE’DEN JEST

Bugün için yayınlanan Navtex’e göre, deniz geçiş eğitimi 05.00-11.00 saatleri arasında yapılacak. Navtex’in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina’da görüşmelere başlayacağı saat 12.00 itibarıyla geçerliliğini yitirecek olması ise dikkat çekti.

NAVTEX BÖLGELERİ KISMEN ÇAKIŞIYOR

Türkiye’nin pazar akşamı, Oruç Reis için yayınladığı Navtex’i uzatması üzerine Yunanistan da ‘deniz-hava tatbikatı’ yapılacağı gerekçesiyle yeni bir Navtex ilan etti. Bugünden itibaren perşembeye kadar geçerli olduğu belirtilen Yunan Navtex’indeki bölgelerden bazıları, Türkiye’nin “Oruç Reis” için yayınladığı Navtex’deki alanlar ile çakışıyor. Ancak, Yunan Genelkurmayı’ndan tatbikat gerçekleştirileceğine ilişkin dün akşam saatlerine kadar bir açıklama yapılmadı. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

MAAS ARABULUCU OLARAK GELİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda tekrar müzakereleri başlatmak için bugün Atina ve Ankara’yı ziyaret edecek. Alman Dışişleri Bakanlığı, “Hedefimiz iki ülke arasında doğrudan diyaloğu sağlamak” açıklamasını yaptı.



Maas’ın ziyareti öncesi pazartesi günü hükümetin basın toplantısında soruları yanıtlayan bakanlık sözcüsü Christofer Burger, “Bizim görüşümüzce belirleyici olan iki ülke arasında doğrudan bir diyalog. Bunun için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Doğrudan diyaloğa ve gerilimi düşürmek için iki tarafın da gerekli adımlar atmasına ihtiyaç var” diye konuştu. Burger, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yayınladığı Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmasıyla ilgili de, “Türkiye’nin kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Güncel durumda yanlış yönde bir adım. Gerginliğin azaltılması yönünde sinyallere ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. (Celal ÖZCAN / BERLİN)