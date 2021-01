Akar ve Güler Bağdat’ta: Bölgemizde zorlukları birlikte yenebiliriz

Iraklı mevkidaşı Cuma Anad Sadun el Cuburi tarafından törenle karşılanan Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa Kazimi tarafından da kabul edildi.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Irak Savunma Bakanlığındaki görüşme sırasında Akar, şunları söyledi: “Bölgemizdeki zorlukları birlikte yenebiliriz. Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Ortadoğu coğrafyasını, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz. Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak’ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur. Irak’ın kuzeyindeki terör varlığı iki ülke için de önemli bir tehdit. Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız.”

SİNCAR DA KONUŞULDU

Akar ve Güler’in Bağdat ziyaretinin ABD’de Joe Biden’ın başkanlık görevine başlamasından iki gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Güvenlik kaynakları, Akar’ın temasları sırasında, Sincar’daki terör örgütü PKK unsurlarının bu bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşmanın uygulanması ile Türkiye-Irak arasındaki sınır güvenliği konusunda atılacak ortak adımların ele alındığını belirtti. Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi konusunda Bağdat yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya rağmen, sonuç alınmış değil. Ankara, PKK’nın Sincar’daki varlığının devam ettiğine dair kanıtları Irak yönetimine birçok kez sunmuştu.

Akar, Irak temasları kapsamında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Bu ziyaret sonrasında Bağdat’taki temaslarını tamamlayan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e geçti.