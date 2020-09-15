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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akar: KKTC’nin hakkını çiğnetmeyiz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar: KKTC’nin hakkını çiğnetmeyiz
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Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nı izleyen Savunma Bakanı Hulusi Akar, “KKTC’li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi herkes kafasına soksun” dedi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte KKTC’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Eylül’de başlayan ve süresi üç gün uzatılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti. İnsansız hava araçları (İHA), savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurların da katıldığı tatbikatın tamamlanmasının ardından personele hitap eden Bakan Akar, şunları söyledi:

‘KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ’

“Kıbrıs bizim milli meselemiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden, hem kendi hem de KKTC’li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. KKTC’li kardeşlerimizin güvenliği için her şeyi yapmaya hazırız. Biz barıştan, diyalogdan yanayız ve bu olayın siyasi bir şekilde çözülmesinden yanayız. Diğer taraftan kendi hakkımızı, KKTC’li kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi de herkes kafasına soksun.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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