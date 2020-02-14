Akar, kararlı konuştu: Radikaller dahil ateşkese uymayana zor kullanılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’e ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderildiğini belirterek, “Alanı kontrol ediyoruz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır” dedi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında konuşan Akar, takviye edilen gözlem noktalarının sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

DÜNYA SESSİZ KALMAMALI

Türkiye’nin İdlib’deki mevcudiyetini takviye etmesindeki amacının ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak olduğunun altını çizen Akar, “Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Esad rejiminin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü artırdığına, yaklaşık bir milyon Suriyelinin kış şartlarında kendilerini güvende hissettikleri Türkiye’ye doğru yöneldiğine dikkat çeken Akar, dünyanın bu insani trajediye sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen havadan ve karadan saldırılarına devam ettiğini ifade eden Akar, bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını belirtti. İdlib’deki durumun geçen yıl ekimde yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan bu yana olumsuz yönde geliştiğini kaydeden Akar, dört milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye’nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin İdlib’e ilişkin görüş ve beklentileri toplantıda NATO yetkilileri ve müttefik ülke savunma bakanlarıyla paylaşıldı.