Akar: Karadeniz’de gerginlik bitmeli
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yana olduğunu söyledi.
Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Akar dün kuvvet komutanlarıyla video konferansla yaptığı toplantıda, Ukrayna’nın, Türkiye’nin stratejik müttefiki olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Kırım’ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz.”
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