Akar: Karadeniz’de gerginlik bitmeli

Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Akar dün kuvvet komutanlarıyla video konferansla yaptığı toplantıda, Ukrayna’nın, Türkiye’nin stratejik müttefiki olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Kırım’ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz.”

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