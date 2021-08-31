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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akar, Kabil havalimanı için kapıyı kapamadı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akar, Kabil havalimanı için kapıyı kapamadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da Hamid Karzai Havalimanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi konusunda kapıları tamamen kapamadı.

Akar, “Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz” dedi. Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile garnizonda görevli subay ve astsubaylarla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Akar ziyaret sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının tamamının tahliye edildiği Afganistan’daki gelişmeler ve Kabil Havalimanı’nın Türkiye tarafından işletilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Akar, ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Eğer bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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