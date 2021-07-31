Akar, Afgan mevkidaşı ile Kabil havalimanını görüştü

Bakanlığın bilgilendirmesine göre Akar ile Afgan mevkidaşı görüşmede, bölgedeki güvenlik durumu ve Kabil havalimanına ilişkin konularını ele aldı. Görüşmede, iki ülkenin tarihsel süreçte dayanışma içinde olduklarını ifade eden Akar, “Afgan halkı istediği sürece” yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Akar, Afganistan’da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğuna da dikkat çekti.

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