Akar, Afgan mevkidaşı ile Kabil havalimanını görüştü
TÜRKİYE’nin Kabil’de Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmesine yönelik temasların devam ettiği süreçte, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Han Mohammadi ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlığın bilgilendirmesine göre Akar ile Afgan mevkidaşı görüşmede, bölgedeki güvenlik durumu ve Kabil havalimanına ilişkin konularını ele aldı. Görüşmede, iki ülkenin tarihsel süreçte dayanışma içinde olduklarını ifade eden Akar, “Afgan halkı istediği sürece” yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Akar, Afganistan’da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğuna da dikkat çekti.