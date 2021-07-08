Akar, ABD’li mevkidaşı ile Kabil havalimanını görüştü

Milli Savunma Bakanlığı görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklayarak, “Görüşmede Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı” bilgisini paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre iki bakan aynı konuyla ilgili bugün de telefon görüşmesi yapacak.

Türkiye, Kabil havalimanındaki görev için yılda 130 milyon dolara kadar çıkan harcamaların karşılanmasını ve ABD’nin havalimanındaki teknik altyapı imkânlarının bırakılmasını istiyor. Ankara ayrıca bu kritik görevde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne diğer NATO müttefiklerinin de gerektiğinde destek vermesini talep ediyor. Türkiye’nin talepleri arasında Afganistan’a sınır olan Pakistan’dan da destek alınması bulunuyor. Bakar Akar dün İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes’le de Afganistan konusunu görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de aynı konuda NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi yaptı.





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