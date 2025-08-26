Türkiye'den İsrail'e tepkiler peş peşe tepkiler

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, İsrail’in “katliam ve işgal siyaseti” dışında bir amacı olmadığını belirtti.

Çelik, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef almasının “lanetli bir planın parçası” olduğunu vurguladı. Çelik, bu saldırıların “İsrail’in güvenliği” olarak tanımlanmasını ise “dünyanın en büyük yalanı ve insanlık değerlerine hakaret” olarak nitelendirdi.

Açıklamasında Suriye’nin siyasi birliğini bozma girişimlerine dikkat çeken Çelik, “Bugün Suriye’nin içinde Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınan tüm odaklar, İsrail’in soykırım siyasetinin aparatıdır” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini hatırlatarak, “Bu iradenin karşısında duranların İsrail planının bir parçası olmaktan başka kazanımı olmayacaktır” dedi.

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.