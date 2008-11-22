Ajan diye idam edildi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran ajan olduğu gerekçesiyle 4 ay önce idam cezası verdiği vatandaşının cezasını infaz etti.

İran'da, İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişi idam edildi.



İstihbarat Bakanlığının bugün yaptığı açıklamaya göre, İsrail gizli servisi Mossad için çalıştığını itiraf eden Ali Eşteri adlı İran vatandaşının idam cezası pazartesi günü infaz edildi.



Açıklamada, Eşteri'nin iki buçuk yıl önce yakalandığı ve sorgusunda, hassas ve önemli kurumlara ait teknik bilgileri Mossad'a aktardığını kabul ettiği belirtildi.



Eşteri'nin ayrıca Mossad'ın verdiği bazı isimlerle İran'da irtibat kurduğunu ve bu kişilerin yurt dışına çıkmasına yardımcı olduğunu itiraf ettiği kaydedildi.



Eşteri, idam cezasına 4 ay önce çarptırılmıştı.

