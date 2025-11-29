Airbus'tan 55 yılın en büyük geri çağırması: A320'ler yere iniyor! 6 bin uçak etkilenecek... THY, Ajet ve Pegasus'tan peş peşe açıklama

Haberin Devamı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yoğun güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini bildirdi.Airbus, A320 filosuna yönelik alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.​​​​​​​

Açıklamada, A320 ailesi uçaklarının karıştığı yakın tarihli bir olay analizinin, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya koyduğu belirtildi.



Airbus'un bu nedenle şu anda hizmet veren ve bu durumdan etkilenebilecek önemli sayıda A320 ailesi uçağı tespit ettiği bildirilen açıklamada, Airbus'un, mevcut yazılım ile donanım korumasını uygulamak ve filonun uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla havacılık otoriteleriyle çalışarak tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımladığı ifade edildi.

"AKSAKLIKLARA YOL AÇACAĞINI KABUL EDİYORUZ"

Açıklamada, söz konusu Operatör Uyarı Bildirimi'nin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde yer alacağı belirtilerek, "Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler için operasyonel aksaklıklara yol açacağını kabul etmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve güvenliği bir numaralı ve en önemli önceliğimiz olarak tutarken, operatörlerle yakın işbirliği içinde çalışacağız." değerlendirmesine bulundu.

Köln merkezli AB uçuş emniyeti kurumu EASA da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan bir yazılım güncellemesinin yol açtığı bir hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nin 30 Ekim 2025'te JetBlue'nun 1230 sefer sayılı uçuşunda yaşanan bir olayda ortaya çıkan sorunu ele aldığına işaret edilerek, "Bu önlemler, uçuş programlarında kısa süreli aksaklıklara ve dolayısıyla yolcular için rahatsızlığa neden olabilir. Ancak havacılıkta her zaman olduğu gibi güvenlik her şeyden önemlidir." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan, Airbus A320'lere ilişkin ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.

THY'DEN AÇIKLAMA: 8 UÇAĞIMIZ BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLDİ

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasını yaptı.

THY İletişim Başkanı Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.



AJet, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir "Operatör Uyarı Bildirimi" yayınlaması nedeniyle filosundaki 7 uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak üreticisi Airbus tarafından yapılan bildirim nedeniyle bu tip uçakların seferden çekildiğini belirtti.

Yeşilkaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir."



Pegasus Hava Yolları, uçak üreticisi Airbus tarafından yayınlanan uyarı bildirimi nedeniyle filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu.

Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz."

AİRBUS'IN 55 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bu Airbus’ın 55 yıllık tarihinde en büyük geri çağırmalardan biri.





Şirketin açıklaması ABD’de Şükran Günü tatiline denk geldi. Delta, sorunun filosundaki 50’den az A321neo uçağını etkilemesini beklediğini açıkladı. United, altı uçağının etkilendiğini ve yalnızca birkaç uçuşta küçük aksamalar öngördüğünü belirtti. Hawaiian Airlines ise geri çağırmadan etkilenmediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük A320 işletmecisi olan American Airlines, 480 A320 uçağından yaklaşık 340’ının bu kapsama girdiğini açıkladı. Şirket her uçak için yaklaşık iki saatlik bir işlem gerektiğini duyurdu.



Avustralya’da Jetstar iç hat uçuşlarını iptal ederken, Japonya’nın en büyük havayolu ANA Holding 65 uçuşunu iptal etti.Peach Aviation gibi iştirakleriyle birlikte şirket, Japonya’daki en büyük tek koridorlu Airbus operatörü konumunda.

All Nippon Airways, filosundaki 30’dan fazla uçaktan dolayı 65 iç hat uçuşunu iptal ettiğini, Pazar günü için de ek iptallerin olabileceğini duyurdu.

Almanya’dan Lufthansa, Hindistan’dan IndiGo ve İngiltere merkezli easyJet de dahil olmak üzere diğer havayolları, yazılım işlemini yapmak için bazı uçakları kısa süreliğine servisten çekeceklerini duyurdu.

Kolombiyalı havayolu Avianca, geri çağırmanın filosunun %70’inden fazlasını etkilediğini belirterek 8 Aralık’a kadar olan seyahat tarihleri için bilet satışını durdurdu.

British Airways’in kısa mesafe filosunda bu durumdan yalnızca üç uçak etkileniyor.