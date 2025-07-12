Air India uçağı neden düştü? Ön rapor yayınlandı: Kaza mı? Sabotaj mı?

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Hindistan'ın Ahmedabad kentinden İngiltere'nin Londra'ya gitmek üzere 12 Haziran'da kalkan Air India uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra çakılarak 260 kişiye mezar oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, uçaktaki 242 yolcu arasından sadece 1 kişinin kurtulduğu kazaya ilişkin ön rapor yayınlandı.

Raporda yer alan can alıcı gerçek, uçağın her iki motoruna giden yakıtın kalkıştan saniyeler sonra kesilmiş olduğunu ortaya çıkardı.

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu tarafından yayınlanan rapora göre, kalkıştan birkaç saniye sonra kokpitteki her iki motora yakıt akışını sağlayan kontrol düğmeleri "çalıştır" konumundan "durdur" konumuna getirildi. Bu durum, her iki motorun durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden oldu.

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Air India uçağından kurtarılan veri ve ses kayıtlarından elde edilen bilgilerde, yakıt akışının kesilmesinin hemen ardından pilotlardan birinin diğerine "Neden kapattın?" diye sorduğu diğer pilotun ise "Ben kapatmadım." diye yanıt verdiği duyuldu.

Pilotlar arasındaki konuşmadan saniyeler sonra, uçak hızla düşmeye başladı ve kokpite acil durum mesajı gönderildi. Daha sonra uçak havaalanı sınırı dışındaki bir pansiyona çarptı ve pansiyondaki 19 kişinin ölümüne neden oldu.

Pilotlar arasında geçen diyalog, kazanın kasıtlı mı yoksa hata sonucu mu meydana geldiği tartışmalarını alevlendirdi.

Uçağın 15 bin 638 saat uçuş tecrübesi bulunan 56 yaşındaki kaptan pilotu Sumeet Sabharwal, Air India şirketinde eğitmen olarak görev yapıyordu. 32 yaşındaki yardımcı pilot Clive Kunder'ın ise, 3 bin 403 saatlik uçuş tecrübesi vardı.

Ses kayıtlarındaki pilot konuşmaları deşifre edildi ancak hangi pilotun ne söylediği açıklanmadı.

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Hindistan Sivil Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu öncülüğünde yürütülen ve nihai raporun 12 ay içinde yayımlanması beklenen ön soruşturmada, ABD'li uçak imalat şirketi Boeing, motor üreticisi General Electric, hava yolu şirketi Air India ile sivil havacılık uzmanları yer aldı.

Uzmanlar, emniyet kilitleri nedeniyle yakıt kesme anahtarlarının kazara kapatılamayacağını belirtti. Ancak rapora göre, yakıt anahtarları birbiri ardında kapatıldı. Kazadan önceki süreçte anahtarlar çevrilerek devreye sokulsa da uçağın düşüşüne engel olamadı.





HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

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Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada, yolcu ve mürettebat dahil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 270 olduğu duyurulmuştu.