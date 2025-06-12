Air India uçağı genç doktorların kaldığı binaya çarptı! Pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştılar

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Hindistan basınında yer alan haberlerde, kaza sırasında birçok genç doktorun, öğle yemeği yemek amacıyla yurda gitmiş olduğu belirtildi.

Olay yerinden gelen görüntülerde, uçağın binaya saplandığı ve burnunun binadan dışarı uzandığı görülebiliyor.

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"ASİSTAN DOKTORLAR KALIYORDU"

CNN-News 18'e konuşan tıp öğrencisi Harshit, kaza sırasında yemekte olduğunu, uçağın yemek yediği binanın yanındaki binaya isabet ettiğini belirtti.

Bir arkadaşının isabet alan binada olduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını vurgulayan Harshit, "Uçağın çarptığı binada asistan doktorlar kalıyordu" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK KURTULMUŞ"

Hindistan'ın ANI kanalına konuşan Ramila isimli bir kadın oğlunun kaza anında öğle yemeği nedeniyle yurda gitmiş olduğuna dikkat çekerek, "İkinci kattan atlayarak kurtulmuş. Yaraları var ama durumu iyi" ifadelerini kullandı.

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"BİRÇOK DOKTORU BİZ KURTARDIK"

Yerel bir politikacı olan Darshna Vaghela, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların kaldığı çok sayıda dairenin çarpmanın etkisiyle yıkıldığını belirterek, "Uçak düştüğü sırada ben yakınlardaki ofisimdeydim. Çok güçlü bir çarpma sesi duyuldu. Birçok doktoru kaldıkları dairelerden biz kurtardık" diye konuştu.

YARALILAR ARASINDA ÖĞRENCİLER DE VAR

Tüm Hindistan Tıp Dernekleri Federasyonu (FAIMA) da yurdun içinden bazı görüntüler paylaştı. FAIMA yetkilisi Dr. Akshay Donardhive, çarpma sonucu 20-30 öğrencinin yaralanmış olabileceğini ifade etti.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMEZ OLDU"

Bir görgü tanığı ise ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, "Benim ofisim buradan 200 metre uzakta. Binadan çıktığım anda çok yüksek bir ses duydum ve bir anda dumandan göz gözü görmez oldu. Bir kargaşa oldu, ardından bu kazanın yaşandığını gördük. Olay yerine ulaştığımda enkazın ortalığa saçılmış olduğunu gördüm. Alevler ve dumanlar her yeri sarmıştı, Hiçbir şey görünmüyordu. Ardından uçağın kanatlarının buraya düştüğünü söylediler. Ölenler hakkında bilgi sahibi değiliz ama burası doktorların kaldığı bir binaydı" dedi.

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