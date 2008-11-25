Aileyi yıkan ani ölüm

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İngiltere'de genç bir üniversite öğrencisi kaldığı yurtta yere yığılmış bir şekilde ölü bulundu. Ölmeden saatler önce boyun ağrısından şikayetçi olan 18 yaşındaki Sarah Hurley'in beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Talihsiz kızlarının ölümüyle şok olan aile, kızlarının teşhis konulamamış bir beyin tümörüne kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Genç kızın 23 yaşındaki kardeşi Louise, "Sarah üniversiteye girmek için son aylarda çok yoğun çalıştı ve kazandıktan sonra çok mutlu oldu. Üniversiteye başlayınca kendisine olan güveni de arttı" dedi.

Sarah'ın kendini halsiz hissettiği için arkadaşlarının düzenlediği partiye katılmadığı da belirtildi