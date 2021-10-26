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Ailesiyle buluştu

#Halyna Hutchins#Alec Baldwin#Aktör
Ailesiyle buluştu

Ünlü aktör Alec Baldwin, “Rust” filminin çekimleri sırasında ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın eşi ve oğluyla buluştu. Hafta sonu gerçekleşen buluşmaya ait fotoğraflarda, Baldwin’in Hutchins’ın kocası Matthew ve dokuz yaşındaki oğluyla Santa Fe’deki bir otelin önünde kucaklaştıkları görüldü.

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Daha önce Matthew, ünlü aktörün kazadan sonra kendilerine çok destek olduğunu söylemişti. Hollywood yıldızı Alec Baldwin ise yaşananlardan ötürü “kalbinin kırıldığını”, süreç boyunca polis ve aile ile işbirliği yapacağını açıklamıştı. Şu ana kadar kimse hakkında suçlamada bulunulmazken hem Hutchins’ın ailesi hem de olayda yaralanan yönetmen Joel Souza aktörden şikâyetçi olmadı.

Ailesiyle buluştu

GÜVENLİK PROTOKOLÜNÜ İHMAL ETMİŞ

Kazaya neden olan silahı Alec Baldwin’e veren yardımcı yönetmen Dave Halls’ın daha önce çalıştığı setlerde şikâyete konu olduğu ortaya çıktı. CNN’e konuşan iki kişi, Halls’ın 2019’da dijital yayın platformu Hulu’nun “Into the Dark” adlı dizisi için çalışırken sette silah kullanımına dair güvenlik protokollerine uymadığını anlattı. Halls ile birlikte çalışan Maggie Goll, yardımcı yönetmenin güvenlik toplantılarını yapmayı ihmal ettiğini ve sette ateşli silah olduğuna dair duyuru yapmayı sık sık atladığını anlattı. Goll, sette yaşanan bir tıbbi acil durum sırasında bile Halls’ın çekime devam etmek istediğini de söyledi. Halls’ın bazı set çalışanlarına cinsel tacizde bulunduğu da iddia edildi.

ACEMİ ‘SİLAHTAR’ DA ŞÜPHELİ KONUMDA

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Soruşturmanın odaklandığı bir diğer isim de “silahtar” Hannah Gutierrez Reed. 24 yaşındaki acemi set çalışanı, kazadan önceki son sosyal medya paylaşımlarından birinde, “İşimin en iyi yanı silahların ne kadar güvenli olduğunu kanıtlamak” diye yazmış. Silahtar olarak ilk kez ağustos ayında çalışan Gutierrez Reed, işinin inceliklerini kendi başına öğrendiğini de söylemişti.

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#Halyna Hutchins#Alec Baldwin#Aktör

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