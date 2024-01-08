Ailelerin sabrı kalmadı... Rehine yakınları Netanyahu’dan ümidi kesti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde “operasyonel kontrolü sağladığını” öne sürerken Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısında kaçırılan 136 rehinenin yakında kurtarılması mümkün görünmüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin rehinelerin serbest kalması için yeterince çabalamadığını düşünen binlerce kişi dün Tel Aviv ve Kudüs’te gösteri düzenledi. Yakınlarının akıbetinden endişe eden altı aile ise Doha’ya giderek Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile görüştü.

MÜZAKERELER ÇIKMAZDA

İsrail medyasına konuşan Katarlı ve İsrailli yetkililere göre, Başbakan El Sani görüşmede ailelere “üst düzey Hamas yetkilisi Salih el Aruri’nin geçen hafta Lübnan’da öldürülmesinin yeni bir anlaşma sağlama çabalarını çok zorlaştırdığını” söyledi. Aruri suikastının ardından Hamas’la konuşmanın zorlaştığını belirten El Sani, yine de ailelere “zorluklar ne olursa olsun pes etmeyeceği” yönünde söz verdi. Hamas’ın siyasi bürosunun üst düzey isimlerinden Aruri’nin öldürülmesi sonrası, Hamas rehine takası görüşmelerinden çekildiğini açıklamıştı.

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DİPLOMASİ OLMAZSA HAREKÂT

Aruri’nin ölümü, Hamas ile müzakereleri zorlamanın yanı sıra Hizbullah’ın “misilleme” tehdidinde bulunmasıyla savaşın bölgeye yayılacağı yönünde endişeye de yol açtı. İsrail medyası, Netanyahu yönetiminin ABD’ye “Hizbullah’la yaşanan krize diplomatik yollarla çözüm bulunamazsa askeri eylemde bulunmaya kararlı olduğu” mesajını ilettiğini yazdı. ABD Başkanı Joe Biden’ın özel temsilcisi Amos Hochstein’a son Tel Aviv ziyaretinde iletilen mesajda, İsrail’in diplomatik süreçten “umutlu olmadığı”, ancak Lübnan’a olası bir askeri harekâtın meşru olabilmesi için süreci takip edeceğini belirtti.

BİBİ’NİN ÇIKIŞ YOLU SAVAŞ

Beyaz Saray ise Netanyahu’nun savaşı Lübnan’a yaymayı, içinde bulunduğu siyasi baskıdan çıkışın anahtarı olarak görmesinden endişeleniyor. Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, 7 Ekim saldırılarını önleyemediği ve 4 aydır süren savaşa karşın rehineleri kurtamadığı için hem hükümetin hem de İsrail kamuoyunun baskısına maruz kalan Netanyahu’nun savaşı genişleterek koltuğunda kalmaya çalışabileceğini söyledi. Ancak Amerikan istihbarat değerlendirmesine göre, Gazze’de aylardır savaşmaktan yorgun düşen İsrail ordusunun, Hizbullah’a karşı bir savaşta başarılı olması zor. Askeri uzmanlar olası bir İsrail-Hizbullah çatışmasının, İran’ın da dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir savaşa dönüşebileceğini düşünüyor.

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‘ŞERİDİN KUZEYİNDE HAMAS’I BİTİRDİK’

- İsrail ordusu, Gazze’ye hava ve karadan saldırılarını başlatmasının dördüncü ayında, “şeridin kuzeyindeki Hamas varlığına son verdiklerini” açıkladı. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, kuzeyde çatışmaların ve roket atışlarının ara sıra devam edebileceğini ancak Hamas’ın altyapısının devre dışı kaldığını ve artık büyük ölçekli saldırılar gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Birliklerin bundan sonra Gazze’nin orta ve güneyindeki Hamas varlığını dağıtmaya odaklanacağını belirten Hagari, Gazze’nin merkezindeki mahallelerin Hamas militanlarıyla dolu olduğunu, güneydeki Han Yunus’ta ise “dallara ayrılan tünellerden oluşan bir yer altı şehrinin” bulunduğunu belirtti.