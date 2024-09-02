Aileler Netanyahu’yu suçluyor... Rehine ölümleri İsrail’i karıştırdı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta yürüttüğü operasyonlar sırasında altı İsrailli rehinenin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Rehine yakınları ve İsrailli politikacılar, Gazze’de ateşkes anlaşmasına yanaşmaması yüzünden Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “rehineleri terk etmekle” suçladı.

TÜNELDE BULUNDULAR

Cesetler, salı günü İsrail ordusunun bir diğer rehine Kaid Farhan El Kadi’yi canlı olarak kurtardığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki bir tünelde bulundu. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 6 rehinenin “operasyondan hemen önce Hamas tarafından vahşice öldürüldüklerini” öne sürdü. İsrail medyası rehinelerin bulunmalarından yaklaşık 48 saat önce öldüklerini yazdı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk ise esirlerin, “ABD silahlarıyla İsrail’in bombardımanı sonucu” hayatını kaybettiklerini duyurdu. Rehinelerin kimlikleri Hersh Goldberg-Polin (23) Eden Yerushalmi (24), Ori Danino (25), Alex Lubnov, (32) Carmel Gat (40) ve Almog Sarusi (27) olarak açıklandı. Amerikan vatandaşı Goldberg-Polin, Yerushalmi, Lubnov, Sarusi ve Danino 7 Ekim’de Gazze sınırında düzenlenen Nova müzik festivalinden kaçırılırken, Gat aynı bölgedeki Beeri kibbutzunda rehin alınmıştı.

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ÜÇÜ SERBEST KALACAKTI

ABD Başkanı Joe Biden, rehinelerden İsrailli-Amerikalı Hersh Goldberg-Polin’in ölümünden “büyük üzüntü ve öfke” duyduğunu belirtti. Hem Hamas hem de İsrail yetkilileri, rehinelerden 3’ünün Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması durumunda serbest bırakılacaklar arasında yer aldığını belirtti. Hamas’ın kaçırdığı 251 rehineden 97’sinin kaldığı tahmin ediliyor. Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu bir açıklama yayınlayarak rehinelerin ölümüyle ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu’yu suçladı. Açıklamada “Sabotajcılar, bahaneler ve çarpıtmalar olmasaydı, ölümlerini öğrendiğimiz rehineler muhtemelen hayatta olurdu” ifadelerine verildi ve 7 Ekim’deki Hamas saldırısında halkın güvenliğini sağlayamayan Netanyahu’nun “rehineleri terk ettiği” kaydedildi.

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PROTESTO ve GREV ÇAĞRISI

Forum, ülkede büyük çaplı protestolar yapılacağını açıklayarak genel grev çağrısında bulundu. İşçi sendikası Hisdatrut, bugün genel greve gideceklerini duyurdu. Grev kapsamında, Tel Aviv’in Ben-Gurion Havalimanı’nda uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

‘SKORU EŞİTLEYECEĞİZ’

Rehinelerin bulunmasının ardından Netanyahu, “Rehineleri öldürenler anlaşma istemeyenlerdir. Peşinize düşeceğiz, sizi yakalayacağız ve skoru eşitleyeceğiz” diye konuştu. Netanyahu, daha önce ABD’nin ateşkes tekliflerini kendilerinin kabul ettiğini, Hamas’ın da reddettiğini öne sürdü. Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk ise ölümlerden “ateşkes anlaşmasına yanaşmayan İsrail ve onun destekçisi ABD’nin sorumlu olduğunu” söyledi. Rişk, “Hamas, rehinelerin hayatları konusunda Biden’dan daha fazla endişelendi. Bu yüzden onun ateşkes önerisini kabul etti, Netanyahu ise bunları reddetti” dedi.

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SAVUNMA BAKANINDAN NETANYAHU’YA: KORİDOR İNADINDAN VAZGEÇ

Uzun süredir Başbakan Netanyahu’yla aralarında gerginlik olduğu belirtilen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, rehinelerin ölü bulunmasının ardından güvenlik kabinesini, Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’nda İsrail askeri varlığına onay veren kararı geri almaya çağırdı. Gallant, perşembe günü yapılan kabinede yapılan oylamada askerlerin koridorda kalmasına “hayır” demişti. Daha önce Gallant’ın “esirlerin geri dönüşüne öncelik verilmesi gerektiğini” düşünmesi nedeniyle Gazze’den çekilmemekte ısrar eden Netanyahu’yla tartıştığı yönünde haberler çıkmıştı. Ateşkes müzakereleri, Netanyahu’nun Mısır sınırındaki 14 km’lik koridorda kalma ısrarı yüzünden ilerlemiyor.

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BATI ŞERİA İSRAİL’İN ŞİDDET SARMALINDA

İsrail ordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria’da başlattığı baskın ve operasyonlar devam ediyor. Saldırılarda şu ana kadar en az 26 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgedeki Cenin şehrinin yetkilileri, İsrail’in saldırılarında altyapının yüzde 70’inin yok edildiğini açıkladı. Şehrin caddelerinin büyük bir bölümünün yaklaşık bir ila bir buçuk metre derinliğe kadar kazıldığı, su ve kanalizasyon şebekelerinin yanı sıra iletişim ve elektrik kablolarının da tahrip edildiği kaydedildi.

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Öte yandan El Halil kentinde yaşanan silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü. İsrail medyası, El Halil’in Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail ordusunun Gazze’de sürdürdüğü yıkıcı savaşın ardından Batı Şeria’da da geniş çaplı operasyonlara başlaması, bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor. Birleşmiş Milletler, saldırılarının, “Filistinli sakinler için güvensizliğe ve devasa bir yıkıma yol açtığını” belirterek İsrail’e operasyonu sonlandırma çağrısında bulundu.

GAZZE’DE ÇOCUK FELCİ AŞISI BAŞLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi’nde çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının, orta kesimindeki Deyr el-Belah ilinde başladığını duyurdu. Şehirde bir günlükten 10 yaşına kadar olan çocukların 4 Eylül’e kadar yerel saatle 07.30-14.00’e arasında aşılanacağı bildirildi. DSÖ, Filistinlilere daha önce aşı olmuş olsa bile çocuklarını en yakın aşı noktasına götürmeleri çağrısında bulundu. 29 Ağustos’ta İsrail’in Gazze’deki 640 bin çocuğun virüse karşı aşılanması için insani ateşkesi kabul ettiği açıklanmıştı.

Aşılama Gazze’nin kuzey, güney ve orta bölümlerinde üçer gün olmak üzere 9 gün boyunca devam edecek. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşıların uygulanması amacıyla genel bir ateşkes olmayacağını açıkladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.