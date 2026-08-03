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Ailecek tribünde

Güncelleme Tarihi:

#İNGİLTERE Prensi William#Galler#Kate Middleton
Ailecek tribünde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 07:00

İNGİLTERE Veliaht Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’na katıldı. Çift, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte Yeni Zelanda’nın İngiltere’yi 61-54 yendiği netbol yarı final maçını seyretti.

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Prenses Charlotte’un zaman zaman annesi Kate’e dönerek sahadaki pozisyonları işaret edip heyecanını paylaştığı görüldü. William ve Kate, 2011 yılında evlenmişti.

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#İNGİLTERE Prensi William#Galler#Kate Middleton

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