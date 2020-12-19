Aile içi şiddeti anlatacak

Ünlü Harry Walker ajansıyla anlaşan Heard, katıldığı etkinliklerde konuşmacı olarak 33 bin dolar (253 bin TL) alacak. Şiddet iddialarına ilişkin Depp’in kendisine karşı açtığı iftira davasını kazanan Heard, şiddete maruz kaldığını kanıtlamış ve mahkeme sürecinde dünyada gündem olmuştu.