MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAile içi şiddeti anlatacak
GeriDünya Aile içi şiddeti anlatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aile içi şiddeti anlatacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aile içi şiddeti anlatacak
Abone Olgoogle-news

ESKİ eşi Johnny Depp’ten şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan ünlü oyuncu Amber Heard, aile içi şiddet konulu etkinliklerde konuşma yapacak.

Ünlü Harry Walker ajansıyla anlaşan Heard, katıldığı etkinliklerde konuşmacı olarak 33 bin dolar (253 bin TL) alacak. Şiddet iddialarına ilişkin Depp’in kendisine karşı açtığı iftira davasını kazanan Heard, şiddete maruz kaldığını kanıtlamış ve mahkeme sürecinde dünyada gündem olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle