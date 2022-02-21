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Aile içi şiddete karşı akıllı su

#İngiltere#Akıllı Su#Polis
Aile içi şiddete karşı akıllı su

İngiltere’de aile içi şiddete karşı ultraviyole ışık altında görünür hale gelen sıvılar kullanılmaya başlandı. Smartwater (Akıllı Su) olarak adlandırılan adli spreyler deride altı hafta, giysilerde ise daha uzun süre kalıyor.

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İNGİLİZ polisi, aile içi şiddetle mücadele için yeni bir yöntem denemeye başladı. Polisin kendisine verdiği bu ürünü evinde kapı ve pencerelere yerleştiren kadın, uzaklaştırma emrini ihlal eden eski partnerini yakalattı. Üzerine bulaşan sıvı ile çıplak gözle görünmez şekilde damgalanan adam, gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemede durumun farkına vardı. Kadına verilen sıvı ile adamın üzerine bulaşan madde eşleşince, suçunu inkâr edemedi. West Yorkshire’da yaşanan olayda, eski partner uzaklaştırma emrini ihlal ve haneye izinsiz girmeye teşebbüsten 24 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca iki yıl süreyle yeni uzaklaştırma emri düzenlendi.

Aile içi şiddete karşı akıllı su

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AYLIK MALİYETİ 2800 TL

Polis, bu sprey sayesinde özellikle şahit bulunmayan ve tarafların yalan ifade verebildiği aile içi şiddet vakalarında delil sahibi olabilmeyi umuyor. İngiltere genelinde 200’den fazla kadının evinde, içinde sprey kutusu, kapı kolları ile girişlerde kullanılan jeller, eve biri yaklaştığında otomatik olarak sıvı püskürten cihazın olduğu bu caydırma paketlerinden bulunuyor. Söz konusu kitlerin kişi başı aylık maliyet 150 Sterlin (yaklaşık 2800 TL) civarında.

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#İngiltere#Akıllı Su#Polis

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