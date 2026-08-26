×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

AİHM’den Kavala kararı... ‘Serbest bırakılmalı’

Güncelleme Tarihi:

#AIHM#Osman Kavala#MAHKEME
AİHM’den Kavala kararı... ‘Serbest bırakılmalı’
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire, 2017’den bu yana tutuklu olan Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6 maddesini ihlal ettiğine hükmetti. AİHM Başkanı Mattias Guyomar tarafından açıklanan kararda, “Mahkeme, davalı devletin, başvuranın en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamasının zorunlu olduğuna karar vermiştir” denildi.

Karar, Kavala’nın AİHM’nin 10 Aralık 2019’da verdiği ve Türkiye aleyhine sonuçlanan ilk karar sonrasında kendisine karşı alınan tüm tedbirlere yönelik. Mahkemenin ihlal tespit ettiği AİHS maddeleri şunlar: 3. madde (İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı), 5. madde (Özgürlük ve güvenlik hakkı), 6. madde (Adil yargılanma hakkı), 10. madde (İfade özgürlüğü), 11. madde (Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü) ve 18. madde (Haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanması). Türk yargıç Saadet Yüksel ve Boşnak yargıç Faris Vehaboviç karar hakkında farklı görüş bildirdi. AİHM kararı gereği Türkiye Kavala’ya, mahkeme masrafları da dahil olmak üzere, toplam 113 bin 342 Euro tazminat ödeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AIHM#Osman Kavala#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!