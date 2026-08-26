AİHM’den Kavala kararı... ‘Serbest bırakılmalı’

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AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6 maddesini ihlal ettiğine hükmetti. AİHM Başkanı Mattias Guyomar tarafından açıklanan kararda, “Mahkeme, davalı devletin, başvuranın en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamasının zorunlu olduğuna karar vermiştir” denildi.

Karar, Kavala’nın AİHM’nin 10 Aralık 2019’da verdiği ve Türkiye aleyhine sonuçlanan ilk karar sonrasında kendisine karşı alınan tüm tedbirlere yönelik. Mahkemenin ihlal tespit ettiği AİHS maddeleri şunlar: 3. madde (İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı), 5. madde (Özgürlük ve güvenlik hakkı), 6. madde (Adil yargılanma hakkı), 10. madde (İfade özgürlüğü), 11. madde (Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü) ve 18. madde (Haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanması). Türk yargıç Saadet Yüksel ve Boşnak yargıç Faris Vehaboviç karar hakkında farklı görüş bildirdi. AİHM kararı gereği Türkiye Kavala’ya, mahkeme masrafları da dahil olmak üzere, toplam 113 bin 342 Euro tazminat ödeyecek.