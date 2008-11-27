AİHM'de Türkiye davası

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), oğlu askerde intihar eden bir babanın yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu.

AİHM, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) etkili soruşturma hakkıyla ilgili 2. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiği" görüşüne vardı.

Türkiye, karar gereği, başvuruyu yapan Ömer Aydın'a 2 bin 500 avro ödenmesini kararlaştırdı.



AİHM, Ömer Aydın'ın, AİHS'nin yaşam hakkıyla ilgili yaptığı şikayet başvurusunu ise reddetti.



Ömer Aydın, Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yapan oğlu Fatih Aydın'ın, 26 Ağustos 2001 tarihinde üstlerinin kendisine kötü davranması ve haksız yere dövüldüğü gerekçesiyle intihar ettiğini iddia etmiş ve gerekli soruşturmanın yapılmadığı görüşünü savunmuştu.



Fatih Aydın bir askeri gemi güvertesinde üzerine yakıcı madde döküp kendisini ateşe verdikten sonra denize atlamıştı. Akın, daha sonra hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Askeri Savcılık, 2001 Eylül ayında intihar ile ilgili olarak askeri yetkililerin bir ihmali olmadığı görüşüne varmıştı.